اليمن.. مسلحون يغتالون مسؤول المخابرات في مطار عدن

أفادت مصادر العربية في عدن أن مسلحين مجهولين اغتالوا العقيد علي صالح الناخبي مسؤول جهاز المخابرات في مطار عدن، وذلك أثناء مروره بسيارته في حي المنصورة وسط عدن. وأكد شهود عيان أن المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية وتمكنوا من الهرب.

وتأتي عملية الاغتيال، بعد ساعات من قيام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، يرافقه عدد من المسؤولين، بزيارة تفقدية إلى مطار عدن الدولي، جنوب اليمن.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية ثمن هادي الجهود التي تبذلها قيادة المطار وعناصر المقاومة الشعبية، الذين حرروا المطار في إطار تحرير عدن بصورة عامة من الميليشيات الانقلابية.

وقال هادي "إن تسليم المطار من قبل المقاومة للقوات الحكومية المعنية في إطار محافظة عدن يأتي في سياق الحرص وتكامل وتضافر الجهود للنهوض بالمحافظة ومسح غبار الأزمة والحرب وتداعياتها وتراكماتها المثخنة".

وبحسب الوكالة فإن هادي اطلع على ما لحق بالمطار من دمار وخراب من قبل الميليشيات الحوثية وصالح الانقلابية التي صبت جام غضبها وحقدها على المنشآت الحكومية والمدينة إبان سيطرتها على عدن.