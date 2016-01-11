اليمن.. تواصل المعارك بمختلف جبهات القتال

تفقد محافظ الجوف في اليمن، اللواء حسين العجي العواضي، الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية السادسة والتي تواصل تطهير المنطقة من مليشيات الحوثي والمخلوع.

تأتي الزيارة رداً على شائعات روجتها ميليشيات الانقلابيين حول فرار محافظ الجوف. وفي السياق، زار العواضي أفراد المقاومة والجيش الوطني في جبهة العقبة شمال المحافظة، مؤكداً أنه يجري ملاحقة الانقلابيين وتحرير ما تبقى من المحافظة.

ميدانياً، تواصلت الاشتباكات في مناطق متفرقة من اليمن بين ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح من جهة وقوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني المدعومة بالتحالف العربي الذي واصلت مقاتلاته قصف مواقع الميليشيات لردعها عن اعتداءاتها.

وسقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مع استمرار المواجهات في مناطق متفرقة من البلاد.

ففي محافظة الجوف، أدت المواجهات في مناطق عروم بن رغوه ووادي هراب في العقبة إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات.

وفي البيضاء، تواصلت الاشتباكات في مناطق ذي ناعم كما قصف طيران التحالف مواقع الميليشيات في مديرية السوادية، في حين استعادت المقاومة جبل العرقوب الواقع في منطقة العقلة بمديرية الصومعة وذلك عقب مواجهات عنيفة اوقعت قتلى وجرحى من الميليشيات.

وفي مريس شمال الضالع، صدت المقاومة هجمات مكثفه للميليشيات عند المدخل الجنوبي لمدينة دمت.

وفي نهم شمال شرق محافظة صنعاء، تمكنت المقاومة من السيطرة على مواقع الميليشيات في وادي رثم والمرتفعات الجبلية المطلة عليه.

وفي محافظة صعدة، قصفت طائرات التحالف مواقع الميليشيات في مديريتي منبه والظاهر، كما استهدفت مقاتلات التحالف معسكراً تدريبياً للميليشيات في منطقة براع بمحافظة الحديدة في حين قصفت طائرات الأباتشي آليات عسكرية تابعة للحوثيين في منطقة المخا غرب محافظة تعز.