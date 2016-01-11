مقتل 63 من مسلحي الحوثي في مواجهات عنيفة مع المقاومة

أكدت مصادر ميدانية يمنية مقتل 63 عنصرا من مسلحي ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح وجرح عشرات آخرين منهم في مواجهات عنيفة شهدتها عدة محافظات.

وفي هذا السياق أكدت المصادر مصرع 20 حوثيا في معارك خاضتها ضدهم المقاومة الشعبية بمحافظة الجوف على عدة جبهات.

ووفقا للمصادر فإن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بقوات من التحالف باتوا يسيطرون على موقع عروم بن رغوة في الجبهة الغربية الجنوبية ويتقدمون في وادي هراب أسفل جبل العقبة.

وفي محافظة إب بوسط اليمن استهدفت المقاومة الشعبية تعزيزات لميليشيات الحوثي والمخلوع في نقيل الخشبة ما أسفر عن إحراق طقمين بشكل كامل ومصرع 17 وإصابة 25 آخرين من عناصر الميليشيا.

وفي محافظة تعز جنوب غرب البلاد لقي 4 من عناصر الميليشيات مصرعهم فيما جرح 3 آخرين في كمين نصبه رجال المقاومة الشعبية في مديرية مقبنة.

وبحسب المصادر فقد هاجم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تعزيزات لميليشيا الحوثي وصالح في الطريق العام بالمدينة ما أسفر عن سقوط 5 قتلى من عناصر الميليشيات وتدمير عربة.

وفي محافظة ذمار إلى الجنوب من صنعاء قامت المقاومة الشعبية في إقليم آزال بنصب كمين لتعزيزات ميليشيات الحوثي والمخلوع في منطقة بيت راشد على الطريق العام في مدينة معبر نتج عنه مصرع 6 من عناصر الميليشيات.

وفي محافظة البيضاء بوسط اليمن أكدت مصادر ميدانية مقتل خمسة وجرح آخرين من عناصر الميليشيات خلال معارك عنيفة مع المقاومة الشعبية التي تمكنت من السيطرة على جبل العرقوب في منطقة العقلة بمديرية الصومعة.

كما تمكن رجال المقاومة الشعبية في منطقة طياب بمديرية ذي ناعم من السيطرة على مواقع جديدة كانت تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع وذلك بعد مواجهات بالأسلحة الثقيلة سقط فيها 6 قتلى من عناصر الميليشيات فيما جرح عشرات آخرين منهم.