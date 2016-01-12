الأمم المتحدة تعلن تأجيل محادثات السلام بشأن اليمن

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أحمد فوزي، أن إجراء محادثات سلام بشأن اليمن في الـ14 من يناير الحالي لم يعد واقعياً، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية تفكر في موعد جديد.

من جهته، يختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مباحثاته في صنعاء مع الانقلابيين دون تحقيق أي تقدم بشأن إقناعهم بالعودة إلى طاولة المباحثات. وأكدت مصادر سياسية أن ممثلي المخلوع صالح والمتمردين الحوثيين أبلغوا ولد الشيخ رفضهم رفع الحصار عن تعز، وإطلاق سراح المعتقلين.

واعتبر المبعوث الأممي تصريحات المخلوع صالح برفض الحوار مع الشرعية تصعيداً من شأنه إعاقة جهود الأمم المتحدة السلمية.