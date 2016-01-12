اليمن.. اغتيال ضابط أمن بمطار عدن أمام منزله

قام مجهولون باغتيال ضابط أمن بمطار عدن، العقيد أمين شايف، أمام منزله بحي المنصورة. وكان العقيد مسؤولاً عن التحريات في مطار عدن.

وعقد محافظ عدن، العميد عيدروس الزبيدي، ومدير أمن عدن، العميد شلال شائع، موتمراً صحفياً حول الأوضاع الأمنية في المدينة واستعرضوا خططاً أمنية جديدة للحفاظ على المحافظة من الهجمات الإرهابية.

وقام مسلحون مجهولون، في وقت سابق، باغتيال العقيد علي صالح الناخبي مسؤول جهاز المخابرات في مطار عدن، وذلك أثناء مروره بسيارته في حي المنصورة وسط عدن. وأكد شهود عيان أن المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية وتمكنوا من الهرب.

وتأتي عملية اغتيال الناخبي، بعد ساعات من قيام الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، يرافقه عدد من المسؤولين، بزيارة تفقدية إلى مطار عدن الدولي، جنوب اليمن.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية ثمن هادي الجهود التي تبذلها قيادة المطار وعناصر المقاومة الشعبية، الذين حرروا المطار في إطار تحرير عدن بصورة عامة من الميليشيات الانقلابية.

وقال هادي إن "تسليم المطار من قبل المقاومة للقوات الحكومية المعنية في إطار محافظة عدن يأتي في سياق الحرص وتكامل وتضافر الجهود للنهوض بالمحافظة ومسح غبار الأزمة والحرب وتداعياتها وتراكماتها المثخنة".

كما ذكرت الوكالة أن هادي اطلع على ما لحق بالمطار من دمار وخراب من قبل الميليشيات التي صبت جام غضبها وحقدها على المنشآت الحكومية والمدينة إبان سيطرتها على عدن.