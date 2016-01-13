التحالف العربي يكسر حصار تعز

نفذت قوات التحالف العربي عملية إنزال جوي لـ40 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مدينة تعز اليمنية من مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وفق مصادر لـ"العربية" في محافظة تعز.

وأوضح بيان عن منظمة ائتلاف للإغاثة الإنسانية في تعز أن عملية الإنزال تمت بنجاح لكسر الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على مدينة تعز، حيث تشير المعلومات إلى تردي الوضع الإنساني والافتقار إلى المواد الأساسية. كما تم توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بما فيها أسطوانات الأوكسجين على مستشفيات المدينة.

وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قيام قوات التحالف بإسقاط 40 طناً من الأدوية الخاصة بالأطفال والمضادات الحيوية والمحاليل الطبية والمواد الغذائية الجافة.

وتأتي هذه الخطوة من مركز الملك سلمان استجابة لنداءات الاستغاثة من النساء والأطفال المحاصرين في تعز. وجاءت فكرة الإنزال الجوي للمساعدات بعد تخطيط وتنسيق.