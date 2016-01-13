التحالف يقصف معسكرات تدريب للحوثي في صنعاء

شنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة على مواقع وتجمعات عدة لميليشيات الحوثي وصالح في بعض المحافظات، حيث تم استهداف مخازن للسلاح في مديرية بني حشيش شمال شرق صنعاء، كما جرى قصف معسكر اللواء 63 حرس جمهوري في مديرية بني الحارث شمالي العاصمة.

وطال القصف الجوي معسكرات تدريب استحدثها الحوثيون في منطقة بلاد الروس ومديرية سنحان جنوب شرقي صنعاء.

وفي تعز، شهدت جبهة الشقب اشتباكات عنيفة مع المتمردين بمساندة طيران التحالف، وتمكنت المقاومة والجيش الوطني من تحقيق تقدم، والسيطرة على مواقع تابعة للمتمردين، وقطع الإمداد عليهم ومحاصرتهم، كما سقط عشرات القتلى والجرحى منهم.

وكانت الميليشيات قد شنت عمليات قصف مكثفة على قرى الشقب بصبر الموادم في مدينة تعز، وجرى القصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والرشاشات، حيث سقطت عدد من صواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون على منازل المدنيين.

فيما أكدت مصادر عسكرية في مأرب أن تعزيزات من الجيش الوطني وصلت إلى جبل هيلان غرب المحافظة لتعزيز المقاومة وقوات الجيش التي تخوض مواجهات عنيفة ومتواصلة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وذلك لإخراج الميليشيات من هذا الجبل الاستراتيجي.