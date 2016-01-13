القوات اليمنية: مؤشرات بوجود خبراء عرب وإيرانيين

صرح العميد سمير الحاج الصبري، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية لـ"العربية.نت" بوجود مؤشرات على وجود خبراء عرب إلى جانب إيرانيين في اليمن تقوم على تطوير الصواريخ الباليستية للمتمردين الحوثيين وأتباع علي صالح.

وأضاف الصبري أن الصواريخ الباليستية التي تستخدم ضد القوات اليمنية العاملة داخل اليمن جرى تحديثها من قبل الخبراء الإيرانيين والعرب وذلك بتحويلها من صواريخ أرض- جو إلى صواريخ أرض – أرض، وهي صواريخ) الفولجا الروسية، والدفينة، وصواريخ الباتشورا، والكفادرات).

وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بتزويد الخبراء الأجانب بهويات يمنية بمجرد الدخول إلى مدينة صنعاء، تجنباً لكشف هوياتهم في حال قتلهم أو وقوعهم بالأسر.

وكشفت مصادر خاصة أن الصواريخ الباليستية التي جرى تطويرها لا توجد سوى في كل من العراق وسوريا ولبنان بالإضافة إلى إيران.