اليمن.. مواجهات مع الانقلابيين في مناطق متفرقة

قتل 13 عنصراً من ميليشيات الانقلابيين في البيضاء وسط اليمن. وقصفت طائرات التحالف مواقع وآليات عسكرية تابعة للواء 26 في مكيراس والسوادية جنوب المحافظة.

كما قتل مدنيان وجرح العشرات نتيجة قصف الميليشيات الأحياء السكنية في تعز. كذلك قصفت بالمدفعية مستشفى الروضة ومؤسسة السعيد الثقافية. وتدور مواجهات عنيفة في جبهة المسراخ جنوب تعز، حيث صدت المقاومة الشعبية هجمات للمتمردين.

وفي جبهة الشريجة جنوب شرق المحافظة، دمرت طائرات التحالف مواقع وأسلحة للانقلابيين.

من جهتها، صدت المقاومة شمال محافظة الضالع هجوماً للميليشيات في منطقة حمك. وتدور مواجهات عنيفة عند الأطراف الجنوبية لمدينة دمت شمال الضالع.