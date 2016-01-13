هادي يثمن مواقف دول التحالف ويخص السعودية والإمارات

ثمن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، موقف دول التحالف كافة، وعلى رأسها السعودية ودولة الإمارات لمساندة اليمن والتدخل لوقف "ما وصفه" بالتوسع الإيراني الداعم لميليشيات الحوثي وصالح.

وأشاد هادي الذي حضر حفل تخرج الدفعة الثانية لأفراد المقاومة الشعبية المندمجة في إطار الجيش الوطني في معسكر العند، بشباب المقاومة الشعبية وأفراد الجيش الوطني والتضحيات التي قدموها، داعيا إلى مواصلة برامج التدريب العسكري.

من ناحية أخرى، اتهم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إيران بدعم وتدريب أفراد ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة منذ العام 1994، وذلك بهدف زعزعة استقرار اليمن، ونشر المذهب الشيعي الذي تـتبعه إيران في بلاده، كما سعت لذلك في باقي المنطقة.