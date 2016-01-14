الجيش اليمني: سندخل صنعاء قريباً

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، اللواء محمد المقدشي، أن الجيش الوطني سيدخل العاصمة صنعاء قريباً.

ودعا المقدشي قادة الجيش إلى الحفاظ على ممتلكات ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً عالياً لاستعادة المحافظات المتبقية في يد الانقلابيين الحوثيين.

وانطلاقاً من هذه التوجيهات، صرحت مصادر ميدانية أن رجال المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني سيطروا على موقع تبة المعين شرق فرضة نهم قرب العاصمة صنعاء بعد معارك ضارية ضد المتمردين.

كما صدت المقاومة الشعبية هجوماً للانقلابيين الحوثيين في منطقة جمك شمال محافظة الضالع، في وقت دارت معارك عنيفة بين الجانبين على الأطراف الجنوبية لمدينة دمت شمال الضالع.

بدورها، شنت طائرات التحالف غارات مكثفة على مواقع ميليشيات الانقلابيين في تعز أسفرت عن سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح، كذلك احتدمت المعارك بين الانقلابيين والمقاومة الشعبية في عدد من جبهات مدينة تعز.

وشنت طائرات التحالف غارات على منطقة الشريجة دمرت خلالها مخزناً للأسلحة في جبال المنطقة.

في المقابل، قصفت ميليشيات الانقلابيين الحوثيين بالمدفعية مستشفى الروضة ومؤسسة السعيد الثقافية في تعز.