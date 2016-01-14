حكومة اليمن تصف تصريحات الانقلابيين الأخيرة بالعدائية

أعرب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، عن قلق بلاده البالغ من التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم الانقلابيين، محمد عبدالسلام، ووصفها بالعدائية والمضللة. واعتبر اليماني التصريحات هروباً من التزامات وفد الانقلابيين في سويسرا عبر رفضهم الاعتراف بشرعية الحكومة التي تحفظها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما اعتبر اليماني أن المتحدث باسم الانقلابيين تجاهل وحرّف الحقائق بخصوص الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وصالح على تعز وغيرها من المدن. وعبّر اليماني عن إدانة الحكومة اليمنية لخطاب الكراهية الذي تبثه الميليشيات في بياناتها، والذي يعكس النوايا المبيتة لإفشال مساعي الحوار وتزكية مزيد من العنف.

ورأى في التصريحات إصرارا من قبل الميليشيات على عدم الالتزام بإجراءات بناء الثقة بين الطرفين التي أقرت في "بيال" السويسرية .