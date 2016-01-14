الرئيس هادي يبحث خطط تحرير تعز وإب

التقى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي في عدن، الخميس، بقيادة المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بمحافظة تعز برئاسة الشيخ حمود المخلافي ورئيس المجلس العسكري بالمحافظة.

وقدم المخلافي ورئيس المجلس العسكري للرئيس هادي الخطة التفصيلية لتحرير المدينة من الميليشيات الانقلابية، وأطلعا الرئيس هادي على مجمل الأوضاع، خصوصاً الوضع الإنساني إثر الحصار الذي يفرضه المتمردون على المدينة.

وأكدت قيادات المقاومة طلبها من الرئيس هادي تكثيف الدعم للمقاومة الشعبية في المحافظة لدحر الميليشيات وفك الحصار على المدينة.

كما التقى الرئيس هادي بقادة المجلس العسكري لمحافظة إب الذي شكل قبل أسابيع، وأطلع القادة الرئيس هادي على الخطط التي سيبدأ بها المجلس العسكري لتحرير محافظة إب، ولم شتات المقاومة الشعبية.