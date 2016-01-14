ميليشيات الحوثي تطلق سراح وزير يمني ومعلمين سعوديين

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخميس، إن الحوثيين أفرجوا عن وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدالرزاق الأشول، إضافة إلى 4 ناشطين، كما أفرجت الميليشيات عن معلمين سعوديين هما سالم الغامدي وعبدالمرضي الشراري، وتم نقلهما إلى جيبوتي.

وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أنه تلقى تطمينات بشأن سلامة وزير الدفاع محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، وفيصل رجب قائد محور أبين.

ميدانيا، تتواصل المواجهات بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في عدة جبهات في تعز والضالع ومأرب والجوف.

وشنت طائرات التحالف غارات مكثفة على معسكرات ومواقع وآليات وتجمعات للميليشيات في عدة محافظات.

في غضون ذلك، تمكنت المقاومة الشعبية من صد هجوم للانقلابيين في منطقة حمك شمال الضالع.