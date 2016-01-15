اليمن.. تفجير ضخم يهز البريقة ونيران في مصفاة عدن

فجر مجهولون، في وقت مبكر صباح الجمعة، أحد أنابيب ضخ المواد النفطية في ميناء الزيت بمدينة البريقة محافظة عدن، جنوبي اليمن.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت شركة مصافي عدن الوطنية، في الربع الأخير من العام الماضي، عن استئناف نشاطها في تكرير النفط الخام، بعد توقف دام 6 أشهر.

وقال مصدر مسؤول بشركة مصافي عدن، رفض ذكر اسمه، إن "مجهولين زرعوا عبوة ناسفة انفجرت في أحد أنابيب الغاز الرئيسة، وتسببت باشتعال النيران فيه بكثافة".

وأضاف "لم يسفر الانفجار عن إصابات بشرية، لكنه ألحق أضراراً بالغة بالأنبوب، واحتراق ما يعادل 300 طن من المشتقات النفطية كانت بداخله".

إلى ذلك، قال فنيون في الشركة، إن "طواقم العمل في المصفاة تمكنت في وقت وجيز، من قطع إمدادات الوقود عن الأنبوب المحترق، ومنع وصول ألسنة اللهب إلى الخزانات الضخمة، فيما حاصرت فرق الإطفاء النيران وحالت دون توسعها".

وذكر سكان محليون أن تبادلا لإطلاق النار أعقب عملية التفجير، بين حراسة المنشأة النفطية ومنفذي العملية، وتم القبض على أحد المنفذين.

فيما لم يصدر بيان رسمي، من قبل السلطات الأمنية في عدن، يؤكد ذلك أو ينفيه.

وأعاد الحريق إلى الأذهان عمليات قصف نفذتها قوات موالية للحوثيين، لمرتين متتاليتين في 27 و29 يونيو الماضي، على خزانات الوقود في ميناء الزيت، وأدت إلى خروج المصفاة عن الخدمة حينها.

وكانت عودة المصفاة إلى العمل قد ساهمت بشكل كبير في تخفيف حدة أزمة المشتقات النفطية التي عصفت بالمدينة خلال عام 2015.