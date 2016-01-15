اليمن.. مقتل 40 من الميليشيات بينهم قيادي حوثي

أكدت مصادر ميدانية يمنية مقتل 40 عنصرا من الميليشيات الانقلابية بينهم قيادي حوثي وذلك في مواجهات وهجمات وغارات شهدتها عدة محافظات.

وفي هذا السياق ذكرت مصادر محلية أن قياديا حوثيا قتل اليوم في العاصمة صنعاء برصاص المقاومة.

وأضافت المصادر أن مسلحين من مقاومة إقليم آزال قتلوا القيادي الحوثي أبو الحسن الضمين في حارة السلام جنوب منطقة شملان بالضاحية الشمالية الغربية للعاصمة صنعاء.

إلى ذلك أفادت مصادر ميدانية في تعز جنوب غرب البلاد بتمكن رجال الجيش والمقاومة من تطهير واستعادة سوق نجد قسيم فيما تدور اشتباكات بين رجال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي والمخلوع على إثر بدء الجيش والمقاومة عملية تطهير قرية القبع الواقعة بين سوق نجد قسيم والكسارة جنوب غرب المدينة.

وأكدت المصادر مقتل 17 وجرح 20 من عناصر مليشيا الحوثي والمخلوع وتدمير طقم في عملية نوعية لابطال المقاومة في منطقة أجله شرق تعز استهدفت تعزيزات للميشيا باتجاه دمنة خدير.

وفي تعز أيضا ذكرت مصادر ميدانية أن طيران التحالف استهدف في إحدى غاراته مخزنا للأسلحة كانت تستخدمه الميليشيات لتموين عناصرها منه شمال منطقة ثعبات مشيرة إلى أنه سقط في الغارة 5 قتلى من عناصر الميليشيات فيما جرح آخرين منهم.

وفي محافظة مأرب إلى الشرق من صنعاء أكدت المصادر مقتل 10 وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع في مواجهات اليوم الخميس وسط تقدم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبل هيلان.

وقالت المصادر أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير احدى التلال بجبل هيلان بمشاركة طائرات الاباتشي لأول مرة حيث شنت عدة غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح بهيلان.

وفي الحديدة غرب البلاد نفذت مقاومة إقليم تهامة عمليات نوعية استهدفت عناصر ميليشيات الحوثي وصالح في شارع الخمسين وحي 7 يوليو وشارع صنعاء أسفرت عن مقتل 4 وجرح آخرين من عناصر الميليشيات.