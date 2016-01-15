اليمن.. هؤلاء المسؤولون ما زالوا محتجزين لدى المتمردين

يبقى مصير وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي، واللواء منصور شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، والعميد فيصل رجب قائد محور أبين، مجهولاً بعدما رفض المتمردون الحوثيون الإفراج عنهم.

يأتي ذلك بعد إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الحوثيين أفرجوا عن وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدالرزاق الأشول، إضافة إلى أربعة نشطاء، ومعلمين سعوديين.

وكان المعلمان السعوديان يعملان في جزر القمر، وكانا في اليمن في طريقهما إلى السعودية حين وقع الانقلاب وتم احتجازهما.

يذكر أن نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء، خالد بحاح، أعلن في وقت سابق أن الحكومة لن تخطو أي خطوة باتجاه المفاوضات مع الانقلابيين ما لم يتم الإفراج عن جميع المعتقلين، إضافة إلى ضرورة إنهاء الحصار الذي يفرضه متمردو الحوثي وصالح على مدينة تعز للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.