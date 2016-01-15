رئيس الأركان اليمني: 180 يوماً لنهاية الحرب

أعلن رئيس الأركان العامة اليمني، اللواء محمد علي المقدشي، أن العمليات العسكرية في مرحلتها ما قبل الأخيرة، ومن المقدر أن تستمر حتى 6 أشهر على أعلى تقدير لتعلن انتهاءها، خاصة أن التحالف الذي يعد الجيش اليمني جزءاً منه نجح في استرداد ما يقارب 70 – 80% من الأراضي اليمنية.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن المقدشي قوله، إن قوات عربية 100% تشارك وتخطط وتدرب وتتواجد على الأراضي اليمنية لصالح الشرعية، بقيادة السعودية، ونفى وجود أي قوة أجنبية على الأرض اليمنية.

وأكد أن التحالف في تقدم، وهو في المرحلة الأخيرة من تحرير مأرب، وهو على مشارف صنعاء التي هي الهدف في الفترة المقبلة.