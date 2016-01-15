ميليشيات الحوثي تصفي رجالاتها في الجوف

أفادت مصادر العربية في صنعاء أن ميليشيات الحوثي قامت بتصفية عبدالله محمد الضمين الشريف أحد قادتها في مديرية الزاهر التابعة لمحافظة الجوف شمال اليمن.

وأوضحت المصادر أنه تم تصفية الضمين في منطقة شملان شمال العاصمة صنعاء بتهمة الانتماء إلى جهاز الأمن القومي في فترة حكم المخلوع صالح وأنه يقوم ويعتبر من أهم قادة التمرد الحوثي في الجوف وقاد معارك الحوثيين ضد قبيلة الشولان عام 2009.

وتأتي تلك "التصفية" بعد 5 أيام على اغتيال الحوثيين لأحد قادتهم من رجال قبائل الجوف وسط العاصمة اليمنية صنعاء. ولقي عبدالولي العكيمي مصرعه على أيدي مسلحين من المتمردين في صنعاء، وذلك بعد خلاف نشب معه.

ويعد العكيمي أحد أبرز المواليين للميليشيات بمحافظة الجوف التي حررها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنوداً بغطاء جوي من قبل التحالف العربي.