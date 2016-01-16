اليمن.. التحالف يقصف معقل المتمردين في صعدة

قصف طيران التحالف العربي معقل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح ببلدة ضحيان في صعدة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأوضحت مصادر عسكرية أن من بين القتلى خبراء صواريخ ومدفعية بعيدة المدى وبعض القادة الميدانيين من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وأكدت مصادر استخباراتية أن مقاتلات التحالف استهدفت ميليشيات الحوثي في عملية استباقية خلال اجتماع ضم قيادات كبيرة من المتمردين الحوثيين والعسكريين الموالين للمخلوع صالح كانوا يخططون لشن هجمات على مناطق حدودية في السعودية.

أما تعز فلا تزال تحت قصف ميليشيات الحوثي وبشكل مركز حي المسبح والأحياء المجاورة له غرب المدينة.

كما تواصل مقاتلات التحالف استهداف مواقع الميليشيات في مناطق النهدين وعطان ومعسكر العرقوب وجبل عيبان وفج عطان في صنعاء، كما استهدفت مواقع الميليشيات في مناطق بلاد الروس وسنحان وبني حشيش بمحافظة صنعاء.

كما لقي العشرات من عناصر الميليشيات مصرعهم وتم تدمير عدد من آلياتها العسكرية وتفجير مخازن للسلاح جراء غارات جوية لطيران التحالف الذي استهدف مواقع الميليشيات في منطقة البرح غرب المحافظة وفي حيي البريد والمواصلات شرق المدينة.

وفي محافظة مأرب، كشف تقرير لمنظمة حقوقية محلية عن مقتل وجرح قراية 119 من المدنيين ورجال المقاومة نتيجة الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في مناطق عديدة في المحافظة وفي بعض الطرقات الرابطة بين المناطق.

وأوضح التقرير الذي أصدرته منظمة شاهد للحقوق والتنمية أن 53 شخصا قتلوا بالألغام وجرح 66 آخرون في مناطق الجفينة وصرواح ومجزر التي كانت تتواجد فيها الميليشيات.

وأشار التقرير إلى أن الفرق الهندسية تمكنت حتى الآن من نزع وتدمير 4 آلاف لغم كان معظمها مزروعا في مناطق آهلة بالسكان، ولا تزال تواصل عملية نزع وتدمير الألغام في المناطق التي شهدت مواجهات وتم طرد الميليشيات منها.