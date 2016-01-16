عدن.. حملة أمنية مكثفة في البريقة

أكد مدير أمن عدن، العميد شلال علي شائع، أن قوات من الشرطة والمقاومة مسنودة بقوات من التحالف العربي تقوم بحملة مداهمات وتفتيش دقيقة في حي البريقة غرب المحافظة.

وتهدف الحملة، وفق مدير الأمن، إلى تعقب عناصر إرهابية مشتبهة بعد اكتشاف معمل لتفخيخ السيارات في نفس الحي يحتوي على متفجرات ووثائق ووسائل تفجير مختلفة.

وأوضح العميد شلال لقناة العربية أن الحملة الأمنية التي انطلقت صباح السبت في حي البريقة غرب عدن "ستتواصل لتعقب جميع العناصر المشتبهة والمتورطة في أعمال الاغتيالات والتفجيرات حتى يتم الوصول إليها وتقديمها للمحاكمة، والتعامل بحزم مع العناصر المتطرفة والضرب بيد من حديد لمواجهة كل أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف العبث بأمن عدن".