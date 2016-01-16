وزير يمني و4 نشطاء يغادرون معتقلات الحوثي

بعد يومين على قرار ميليشيات الحوثي الإفراج عنه، غادر المعتقل، اليوم السبت، الدكتور عبدالرزاق الأشول وزير التعليم الفني والتدريب المهني و4 من والنشطاء السياسيين والإعلاميين التابعين لحزب التجمع اليمني للإصلاح.

وأوضحت مصادر في حزب التجمع اليمني للإصلاح أن الأشخاص الأربعة المفرج عنهم، إلى جانب الوزير الأشول، هم: عبدالله السماوي أستاذ علم الأنسجة والأورام بكلية الطلب في جامعة صنعاء، والدكتور محمد العديل رئيس الدائرة الإعلامية للحزب في أمانة العاصمة صنعاء، وعلي الحدمة رئيس دائرة الطلاب بإصلاح العاصمة، والقيادي حميد القعاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوط محلية ودولية وجزء من التزامات الحوثيين المعروفة ببناء الثقة، والتي تشمل إطلاق سراح المختطفين ورفع حصار تعز. كما تعد تنفيذا متأخرا لبند الإفراج عن المختطفين الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2216.