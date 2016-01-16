عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

"لائحة موت" وخلية اغتيالات تابعة للحوثيين في عدن

المصدر: دبي- العربية
أحد عناصر ميليشيات الحوثي في صنعاء (أرشيفية)
رابط مختصر

ضبطت قوات الأمن اليمني والمقاومة الشعبية خلية اغتيالات في مدينة عدن، تقودها شخصيات تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وتتخذ فيلا بمديرية البريقة مقراً لها.

وبعد اشتباكات وقعت الجمعة مع عناصر الخلية ألقي القبض على أحد عناصرها، فيما بدأت عملية ملاحقة آخرين فروا من الموقع، حيث ضبطت كميات هائلة من المتفجرات والهواتف التي تستخدم في التفجيرات والشرائح الإلكترونية والأقنعة، إضافة إلى سيارة مفخخة.

وأكد مصدر في المقاومة الشعبية أنه تم العثور على قائمة بأسماء الشخصيات التي تم قتلها، إضافة إلى قائمة أخرى بأسماء قيادات يتم التجهيز لاغتيالها.

كلمات دالّة

#عدن, #ميليشيات صالح, #الحوثيون, #لائحة اغتيالات, #سيارة مفخخة, #تفجيرات

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر