"لائحة موت" وخلية اغتيالات تابعة للحوثيين في عدن

ضبطت قوات الأمن اليمني والمقاومة الشعبية خلية اغتيالات في مدينة عدن، تقودها شخصيات تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وتتخذ فيلا بمديرية البريقة مقراً لها.

وبعد اشتباكات وقعت الجمعة مع عناصر الخلية ألقي القبض على أحد عناصرها، فيما بدأت عملية ملاحقة آخرين فروا من الموقع، حيث ضبطت كميات هائلة من المتفجرات والهواتف التي تستخدم في التفجيرات والشرائح الإلكترونية والأقنعة، إضافة إلى سيارة مفخخة.

وأكد مصدر في المقاومة الشعبية أنه تم العثور على قائمة بأسماء الشخصيات التي تم قتلها، إضافة إلى قائمة أخرى بأسماء قيادات يتم التجهيز لاغتيالها.