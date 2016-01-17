التحالف يعترض صاروخا بالستيا في سماء مأرب

اعترضت المنظومة الدفاعية التابعة للتحالف العربي صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيات من صنعاء باتجاه مدينة مأرب حيث تم تدميره في الجو قبل وصوله إلى الهدف.

وأفاد شهود عيان أنهم شاهدوا كتلة كبيرة من اللهب في الهواء نتيجة اعتراض الصاروخ وتفجيره.

وكان قد تم إطلاق ثلاثة صواريخ كاتيوشا باتجاه مدينة مأرب من مواقع الميليشيات في جبل هيلان، حيث سقطت في أنحاء مختلفة من مدينة مأرب بشكل عشوائي قبيل اعتراض الصاروخ البالستي.

طائرات التحالف قصفت مواقع ومعسكرات للميليشيات شرق صنعاء، وفي تبة الأمن السياسي ومواقع أخرى قرب مبنى التلفزيون شمال مدينة صنعاء.

كما استهدفت غارات التحالف مواقع للميليشيات في شمال وشرق مدينة تعز، ودمرت تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيات شمال محافظة الضالع كانت في طريقها إلى جبهة حمك شمال غرب مدينة قعطبة.