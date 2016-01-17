الجيش يُفشل تهريب وقود للميليشيات عبر محافظة شبوة

احتجزت قوات من اللواء 21 ميكانيك في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة نحو 30 صهريجا محملا بالوقود يجري تهريبه إلى مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في صنعاء والمحافظات المجاورة.

وأوضحت مصادر عسكرية أن تلك الصهاريج التي تم احتجازها كانت في طريقها من موانئ صغيرة بالقرب من ميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال المطل على بحر العرب إلى مديرية بيحان تمهيدا لنقلها إلى صنعاء عبر محافظة البيضاء.

وقد تم احتجاز الصهاريج في نقاط تفتيش عسكرية تابعة للجيش في منطقة نجد الحنش جنوب مديرية عسيلان وتضم القافلة نحو 30 صهريجا محملا بالوقود كانت في طريقها إلى الميليشيات عبر طريق عتق- نصاب ثم منطقة مرخة، وصولا إلى مديرية بيحان حيث تتمركز قوات تابعة للميليشيات بمساندة عناصر محلية.