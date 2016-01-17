الرئيس اليمني يعين محافظاً لتعز

عين الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، علي محمد المعمري، محافظاً لمدينة تعز.

وكان هادي قد التقى، في وقت سابق، في عدن، بقيادة المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بمحافظة تعز، برئاسة الشيخ حمود المخلافي ورئيس المجلس العسكري بالمحافظة.

وقدم المخلافي ورئيس المجلس العسكري لهادي الخطة التفصيلية لتحرير المدينة من الميليشيات الانقلابية، كما أطلعاه على مجمل الأوضاع، خصوصاً الوضع الإنساني إثر الحصار الذي يفرضه المتمردون على المدينة.

وأكدت قيادات المقاومة طلبها من الرئيس اليمني تكثيف الدعم للمقاومة الشعبية في المحافظة لدحر الميليشيات وفك الحصار على المدينة.