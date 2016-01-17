اليمن.. خلافات حادة تعصف بتحالف الحوثي - صالح

خلافات كبيرة تعصف بتحالف الحوثيين مع المخلوع صالح آخرها فرض الميليشيات رقابة عسكرية على موالين للمخلوع صالح في العاصمة صنعاء وتضييق الحوثيين الخناق عليهم وإقصاء عناصر حزب "المؤتمر" الموالين لصالح من وظائفهم.

فهناك حالة من التآكل والانقسام الداخلي بدأت تعصف بتحالف المتمردين الحوثيين والمخلوع صالح نتيجة خلافات سياسية وعسكرية برزت في الآونة الأخيرة في ضوء أنباء عن احتفاظ المخلوع بأسلحة نوعية تحت سيطرته في العاصمة صنعاء ورفضه إرسال جزء منها إلى بعض الجبهات التي تلقت فيها الميليشيات ضربات وانكسارات.

على الصعيد السياسي برزت الخلافات بين الطرفين بوضوح خلال محادثات سويسرا منتصف الشهر الماضي حيث حاول أعضاء من ممثلي المخلوع صالح وضع المتمردين الحوثيين في واجهة المسؤولية عن الحرب وتبعاتها.

وأفادت مصادر أمنية يمنية في صنعاء أن المتمردين الحوثيين فرضوا منذ يومين رقابة مسلحة على 16 مسؤولاً من المنتمين إلى حزب "المؤتمر الشعبي" العام الموالين للمخلوع صالح، كما يراقبون تحركاتهم ومنازلهم.

وأوضحت المصادر أن من المسؤولين الذين أخضعوا للمراقبة وزراء ووكلاء وزارات وسياسيون وأعضاء في وفد المخلوع إلى محادثات سويسرا.

وفيما يحاول صالح الظهور إعلاميا في صدارة الأحداث، أصدرت قيادة التمرد الحوثي توجيهات صارمة بعدم نشر أو بث أي تصريحات أو أحاديث له في وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرتهم، ولم يسمح ببث خطابه الأخير، كما أغلقت وزارة الاتصالات خدمة الرسائل الإخبارية التابعة لصحيفة "الميثاق"، لسان حزب "المؤتمر الشعبي"، وهي إجراءات فسرت بأنها خطوة على طريق عزل المخلوع عن المشهد السياسي.