اليمن.. مقتل 54 من عناصر ميليشيا الحوثي بينهم قيادي

أكدت مصادر ميدانية مقتل 54 عنصرا من الميليشيات الانقلابية بينهم قيادي حوثي وذلك في غارات لطيران التحالف ومواجهات بعدة محافظات.

وأكدت مصادر محلية بمحافظة صعدة أقصى شمال اليمن مصرع 30 حوثيا وجرح آخرين نتيجة غارات شنها طيران التحالف على مواقع للميليشيا بمديرية ضحيان.

وفي تعز جنوب غرب البلاد أكدت المصادر مقتل 10 وجرح 8 آخرين من عناصر الحوثي والمخلوع جراء غارات استهدفت تجمعات للميليشيا في عدة مناطق بتعز.

كما قام رجال المقاومة الشعبية في مديرية حيفان بتعز بقصف مواقع لمليشيا الحوثي وصالح في المديرية أمس السبت.

وقالت مصادر ميدانية بأن المقاومة قد قامت باستهداف تجمعات عسكرية لمليشيا الحوثي وصالح في جبل الخراص في الأعبوس بحيفان بقذائف الهاون ما أسفر عن مقتل 3 وجرح آخرين من عناصر الميليشيا.

وفي محافظة البيضاء بوسط اليمن قالت مصادر في المقاومة الشعبية إن مقاتليها نصبوا كمينا لمليشيا الحوثي وصالح في منطقة "مشعبة دبان" بمديرية البيضاء وتمكنوا خلاله من قتل 5 حوثيين وجرح آخرين.

وفي محافظة إب بوسط البلاد قالت المصادر إن أبطال المقاومة استهدفوا طقما لمليشيات الحوثي والمخلوع في نقيل سمارة ما أدى إلى تدمير كامل للطقم وسقوط 5 قتلى وعدد آخر من الجرحى.

وفي العاصمة صنعاء قتل قيادي في جماعة الحوثي يدعى بشار المؤيد بعد أن قام مسلحان يعتقد بانتمائهم للمقاومة بإطلاق النار عليه في شارع الزبيري بوسط صنعاء.

