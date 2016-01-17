قتلى في هجوم يستهدف منزل مدير أمن عدن

أعلن مصدر مسؤول في إدارة أمن عدن أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منزل مدير أمن المدينة، العميد شلال علي شائع، أسفر عن سقوط 20 قتيلاً وجريحاً، معظمهم من المدنيين المارين بسياراتهم أو مشياً على الأقدام بالقرب من منزل العميد.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية، سبأ، عدم إصابة مدير الأمن بأي أذى وأن من بين القتلى والجرحى أفراد من حراسته.

كما أشار إلى أن من يقفون خلف التفجير الإرهابي استخدموا سيارة مفخخة انفجرت وقت اصطدامها بإحدى العربات المدرعة في البوابة الأولى لمنزل مدير الأمن الواقع في منطقة جولد مور.

وكان انفجار عنيف قد هزّ محيط منزل العميد استخدمت فيه سيارة مفخخة يقودها مهاجم انتحاري.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية في المدينة إن سيارة مفخخة انفجرت في محيط المنزل، الذي يقيم فيه العميد شائع والمطل على شاطئ "غولد مور".

في سياق آخر، أفادت مصادر قناة "العربية" في عدن أن تعزيزات عسكرية جديدة وصلت من دول التحالف لدعم العملية الأمنية في محافظة عدن، تشتمل عربات مصفحة ومدرعات وأسلحة من مختلف الأنواع.

وأوضحت المصادر أن التعزيزات وصلت إلى ميناء البريقة القريب من مصفاة النفط، وذلك بالتزامن مع تكثيف عملية الانتشار الأمني وحملة المداهمات التي بدأتها سلطات أمن عدن في حي البريقة لتعقب عناصر إرهابية مشتبه بهم.

وفي صنعاء كشفت طائرات التحالف قصفها لمواقع عسكرية وأهداف حيوية في ضواحي العاصمة اليمنية، حيث قصفت مواقع في منطقة الكسارة وفي جبل ضين بمنطقة همدان شمال صنعاء. كما قصفت خط الإمداد الرابط بين صنعاء ومحافظة مأرب في منطقة خولان، شرق صنعاء.