مقتل مسؤول أمني سابق موال للشرعية في البيضاء

أكدت مصادر في الحكومة اليمنية أن مقتل المسؤول الأمني السابق في محافظة البيضاء العقيد عادل الأصبحي، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته، وقع بعد تأييده للشرعية وأثناء توجهه إلى عدن للانضمام للقوات الأمنية هناك.

من جانب آخر، اعترضت منظومة الدفاع الجوي للتحالف صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيات من صنعاء باتجاه مأرب وتم تدميره في الجو قبل وصوله الى الهدف.

وكانت المقاومة الشعبية مدعومة بقوات الجيش والتحالف شنت هجوما على مدينة "دمت" التابعة لمحافظة الضالع. وقالت مصادر العربية إن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة ومليشيات الحوثيين خلال تقدم المقاومة في هذه المنطقة.