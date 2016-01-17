ميليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات في صنعاء ومحيطها

قالت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية إن ميليشيا الحوثي الانقلابية شنت اليوم حملة اختطافات واسعة استهدفت ناشطين ومعارضين في صنعاء ومحيطها وذلك بعد وقت قصير من الإعلان عن الإفراج عن وزير وأربعة أكاديميين.

وقال حقوقيون إن ميليشيا الحوثي اختطفت أكثر من 30 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، داخل العاصمة صنعاء والمديريات المحيطة بها.

وذكرت المصادر الحقوقية أن من بين المختطفين أطباء وقضاة، وعدداً من قيادات حزب الإصلاح.

وأشارت المصادر إلى أن من بين المختطفين، الأستاذ الجامعي الدكتور أحمد الشغدري والدكتور منصور جبارة والدكتور ماجد الشغدري والقاضي يحي الشغدري والناشطون زين العابدين الطميرة ومحمد النود وضياء جبارة.

وينظر مراقبون إلى أن حملة الاختطافات الواسعة التي تشنها الميليشيا، تظهر مدى تخوفها من الأنباء التي تحدثت عن قرب موعد تحرير العاصمة صنعاء.

وتعليقا على ذلك تحدث لـ"العربية.نت" الناشط الشبابي محمد صالح قائلا "حملة الاختطافات هذه جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان الميليشيا الإفراج عن وزير التعليم الفني في حكومة بحاح الدكتور عبدالرزاق الاشوب وثلاثة من دكاترة جامعة صنعاء، وهذا يعني أن الميليشيا تضرب عرض الحائط بما التزمت به للمبعوث الأممي، وبدل الأربعة الذين أفرجت عنهم قامت باختطاف العشرات. على صعيد آخر قدم الكاتب ونقيب الصحفيين الأسبق عبدالباري طاهر استقالته من منصبه كرئيس للهيئة العامة للكتاب بسبب المضايقات والإساءة التي يتعرض لها من قبل الحوثيين.

وقال طاهر في تصريحات صحفية إنه قدم استقالته من رئاسة الهيئة للقائمة بأعمال وزارة الثقافة هدى ابلان، نتيجة "الخلل الموجود والإساءة والمضايقات التي تمارسها ما تسمى باللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثيين".

واتهم عبدالباري طاهر اللجنة الثورية بفرض أشياء سياسية ليس للهيئة علاقة بها.. مؤكدا أنه لا يمكن أن يقبل شروطا كتلك.