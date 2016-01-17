40 غارة للتحالف على مواقع الحوثيين في الجوف ومأرب

بعد مواجهات في جبهة مريس، شمال محافظة الضالع، وتقدم المقاومة الشعبية إلى الأطراف الجنوبية لمدينة دمت وجبل ناصية الاستراتيجي، شنت طائرات التحالف عدة غارات صباح اليوم الأحد استهدفت بها مواقع الميليشيات في جبلي ناصة والعفرفاف وبعض أجزاء من مدينة دمت، كما قصفت آليات عسكرية ومخازن أسلحة في معسكر لواء الحمزة بمنطقة ميتم التابعة لمحافظة إب، والذي يجري منه تعزيز الميليشيات شمال الضالع.

وفي محافظة الجوف، اعترفت مصادر في ميليشيات الحوثي أن طائرات التحالف شنت أكثر من 40 غارة جوية على مديرية الغيل والمناطق الواقعة بين الجوف ومأرب، وذلك في إطار مساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عمليتهما العسكرية المتواصلة منذ عدة أيام ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبل هيلان ومديرية الغيل والأطراف الجنوبية الغربية لمحافظة الجوف.

وفي صنعاء، استهدفت طائرات التحالف مواقع ومخازن أسلحة للميليشيات في منطقة ذهبان وبالقرب من تلة التلفزيون، وفي ضاحية وادي ظهر شمال العاصمة صنعاء. كما استهدف منطقة النهدين ومعسكر عمد في سنحان، جنوب صنعاء.

وفي مدينة الحديدة، أكد شهود عيان أن طائرات التحالف استهدفت مواقع عسكرية تابعة للميليشيات في أنحاء مختلفة، فيما سُمع دوي انفجارات قوية هزت المدينة.

وفي محافظة حجة شمال غربي اليمن، أكدت مصادر عسكرية في الجيش الوطني أن بوارج حربية تابعة لقوات التحالف قصفت مواقع للميليشيات على امتداد الخط الساحلي الرابط بين منطقتي ميدي والجر، شمال غربي المحافظة، وذلك تمهيدا لتقدم قوات مشتركة من الجيش الوطني والتحالف من ميدي جنوبا باتجاه مناطق تمركز الميليشيات على الشريط الساحلي الغربي لليمن.