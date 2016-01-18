اليمن.. مقتل 70 متمرداً نتيجة غارات ومواجهات

كشفت مصادر ميدانية يمنية عن مقتل 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، إضافة إلى جرح العشرات، نتيجة غارات لطيران التحالف ومواجهات شهدتها محافظات عدة.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر في المقاومة الشعبية بتعز جنوب غربي اليمن سقوط 19 قتيلاً وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع، برصاص الجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات، وبغارات لطيران التحالف التي استهدفت تجمعات عديدة للميليشيات الانقلابية.

كما دُمرت عدد من الآليات العسكرية التابعة للمتمردين بفعل غارات لمقاتلات التحالف العربي التي استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات في مواقع عدة.

كما تمكن عناصر المقاومة الشعبية من قتل اثنين من قناصة ميليشيات الحوثي وصالح، المتمركزين في حي مدرسة عقبة شرق المدينة.

وفي محافظة إب وسط البلاد، شنت المقاومة الشعبية بمديرية يريم هجوماً استهدف تعزيزات للانقلابيين في نقيل سمارة كانت في طريقها إلى مدينة تعز. وأفادت المصادر بأن أحد الأطقم تم تدميره بالكامل، مشيرة إلى سقوط 5 قتلى وجرح آخرين من عناصر الميليشيات.

وفي محافظة حجة شمال غرب البلاد، تحدثت مصادر ميدانية عن مقتل 10 من الحوثيين في مواجهات على جبهة الطوال بين قوات التحالف والجيش الوطني من جهة، والحوثيين والقوات الموالية للمخلوع من جهة ثانية.

كذلك شن طيران التحالف 8 غارات على تعزيزات عسكرية للحوثيين في مثلث عاهم شمالي مدينة حجة كانت في طريقها إلى منفذ حرض الحدودي. وبحسب المصادر فقد قتل 8 من عناصر الميليشيات نتيجة الغارات.

وفي مأرب إلى الشرق من صنعاء، أكدت مصادر ميدانية أن طيران التحالف استهدف بغارات عديدة تجمعات ومواقع للميليشيات بمنطقة نجد مرقد شرق حريب، ما أدى إلى مقتل 12 عنصراً من الميليشيات وجرح العشرات. وبينت المصادر أن الغارات استهدفت عتادا وآليات عسكرية وأيضاً منصات للصواريخ نصبتها جماعة الحوثي في الضواحي الشرقية لحريب.

وفي صنعاء، أكدت مصادر ميدانية مقتل أربعة من عناصر الميليشيات وجرح آخرين، إثر استهداف طيران التحالف مبنى أمن أمانة العاصمة وسط صنعاء.

وفي الضالع، ذكرت مصادر محلية أن المقاومة الشعبية تمكنت من تحرير موقعي الذاري وجبل ناصة الاستراتيجي بعد مواجهات قتل فيها 9 من عناصر الحوثي والمخلوع، فيما جرح 6 آخرون منهم.

وفي الحديدة غرب البلاد، قتل أحد عناصر ميليشيات الحوثي في دوار الربصة بالقرب من جامعة الحديدة برصاص رجال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة.