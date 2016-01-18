قصف مكثف للتحالف على مواقع الميليشيات في محيط صنعاء

شن طيران التحالف العربي في اليمن غارات على منزل قيادي من ميليشيات الحوثي في منطقة نهم ومعسكرين للمتمردين وسط صنعاء، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. كما كثف غاراته على مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة نقيل بن غيلان شمال شرقي صنعاء.

فمع تواصل تهديدات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بإطلاقهم صاروخاً باليستياً على محافظة مأرب والذي اعترضته المنظومة الصاروخية لقوات التحالف العربي، ردت مقاتلات التحالف بشن غارات جوية استهدفت خلالها مواقع المتمردين في العاصمة صنعاء، حسب ما أفادت مصادر ميدانية.

وبحسب مصدر ميداني شنت المقاتلات أربع غارات على مواقع في جبل عريشة بمديرية نهم، مستهدفة معسكراً تدريبياً استحدثه الانقلابيون لاستقبال المسلحين الجدد.

وعلى الأرض هاجم رجال المقاومة الشعبية في مديرية يريم في محافظة إب تعزيزات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح كانت في طريقها من نقيل سمارة إلى مدينة تعز، وأدى الهجوم إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم.

بدورها، شنت المقاومة الشعبية في محافظة حجة هجمات على مواقع المتمردين واستهدفت منطقة المخلاف، كما هاجمت نقطة مسلحة لميليشيات الحوثي في محطة الجبلي في مفرق خميس كعيدنة، وتحدثت أنباء عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وقصفت ميليشيات الحوثي المتمردة بصواريخ الكاتيوشا عدة قرى بمدينة الصومعة في البيضاء.