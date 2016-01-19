اغتيال قاضٍ برصاص مسلحين مجهولين في عدن

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع وتجمعات المتمردين في صنعاء، حيث قصفت معسكر الصيانة ومقر الفرقة الأولى مدرع، كما شنت غارات على مناطق في صعدة وعمران والبيضاء وتعز.

من جهتها، شهدت مدينة عدن عملية اغتيال جديدة راح ضحيتها القاضي محمد عبدالقوي المفلحي على يد مسلحين مجهولين في حي المنصورة. وفي غضون ذلك، أعلنت الشرطة منع حركة الدراجات النارية في جميع المديريات بعدن، واعتبرتها إحدى وسائل الجريمة.

وفي جبهة دمت، سيطرت المقاومة الشعبية على بعض المواقع المحيطة بالمدينة، وتتهيأ لطرد المتمردين منها. أما في الجوف، فقد انسحبت الميليشيات من مديرية الغيل بعد تضييق الخناق عليها.