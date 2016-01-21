اليمن.. مقتل 68 من الميليشيات بينهم 3 قادة حوثيين

أكدت مصادر ميدانية يمنية مصرع 68 عنصراً من الميليشيات الانقلابية، بينهم ثلاثة قادة حوثيين، وذلك بمواجهات وغارات لطيران التحالف العربي.

وفي هذا السياق أكدت مصادر محلية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن مقتل 35 من مسلحي الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح وإصابة العشرات منهم الأربعاء، جراء قصف شنته مقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع المقاومة والجيش الوطني.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية، إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 15 غارة جوية على مواقع للحوثيين وقوات صالح في شرق المدينة.

وبحسب المصادر، فقد دارت مواجهات مسلحة بين الحوثيين مسنودين بقوات صالح من جهة وقوات الجيش والمقاومة من جهة أخرى في الجبهتين الشرقية والغربية للمدينة، أسفرت عن جرح 6 من رجال الجيش والمقاومة.

كما نصبت المقاومة الشعبية كمينا لطقم تابع للميليشيات الحوثية في منطقة الأتياس بمديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز أسفر عنه مصرع 2 وجرح آخرين من عناصر الميليشيات وإحراق الطقم.

وفي محافظة الضالع بوسط البلاد أكدت المصادر مقتل 12 عنصرا من الميليشيات في كمين للمقاومة الشعبية شرق مدينة دمت، مشيرة إلى أن المقاومة تواصل تقدمها في دمت وسط معارك عنيفة مع الانقلابيين.

وفي محافظة حجة شمال غربي البلاد نفذت مقاومة إقليم تهامة هجومين منفصلين استهدفا تجمعا ونقطة عسكرية للميليشيات في منطقة المخلاف بمديرية قفل شمر أسفرا عن سقوط 6 قتلى وعدد آخر من الجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي محافظة إب، أكدت مصادر محلية قيام المقاومة باستهداف طقم تابع للميليشيات قرب قرية الحزة العليا في نقيل سماره، مضيفة أن العملية أسفرت عن مقتل 6 وجرح 6 آخرين إضافة إلى إعطاب الطقم كليا.

وفي محافظة الحديدة غرب اليمن نفذت مقاومة إقليم تهامة عمليات نوعية استهدفت قياديين في ميليشيات الحوثي أحدهما في شارع زايد، ويدعى أبو مازن وهو المسؤول عن التعبئة والتوجيه وإرسال مسلحي الحوثي إلى جبهات القتال، والآخر جوار مستشفى الثورة بالمدينة ويدعى محمد عوض مرشد، وأسفرت عن مصرعهما.

ولقي أربعة من عناصر الميليشيات مصرعهم إثر انفجار لغم أرضي بطقم للميليشيات في منطقه السحي شمال الشريجة الواقعة بين محافظتي تعز ولحج.

وحسب مصادر محلية فإن لغما انفجر بطقم للميليشيات في منطقه السحي شمال الشريجة، عقب هروبه من استهداف طيران التحالف له أثناء سماعه صوت التحليق في سماء المنطقة. وعلى صعيد آخر قتل قيادي حوثي برصاص قيادي حوثي آخر بمدينة يريم بمحافظة إب وسط اليمن.

المصادر أفادت أن القيادي الحوثي البارز ويدعى أبو صقر قتل برصاص قيادي حوثي آخر يدعي أبو الحسن إثر خلافات نشبت بينهم خلال الأيام الماضية على أموال وعائدات السوق السوداء للمشتقات النفطية وتطورت اليوم إلى اشتباكات بينهم أمام بوابة مستشفى يريم.