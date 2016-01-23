الأمم المتحدة تدعو إلى إدخال المساعدات بشكل منتظم لتعز

دعا منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن اليوم السبت إلى السماح بوصول منتظم للمساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق في مدينة تعز التي تشهد معارك ويحاصرها الانقلابيون الحوثيون.

وأشار جيمي ماكغولدريك إلى أنه لاحظ إدخال بعض المواد الغذائية وغاز الطهو وسلع أخرى إلى المدينة حيث تتحصن القوات الحكومية.

وقال في بيان: "أناشد السلطات والمجموعات العمل مع الأمم المتحدة لإقامة آلية من شأنها أن تسمح بوصول منتظم ومتواصل لهذه السلع وغيرها إلى المدينة".

وأضاف أن الوصول إلى ثلاث مناطق من المدينة كان صعبا لأشهر عدة، والأمم المتحدة تسعى إلى إنشاء "آليات مع الأطراف على الأرض لضمان استمرار وصول المساعدات بلاد قيد أو شرط".

ويحاصر الانقلابيون الحوثيون وقوات المخلوع صالح ثالث كبرى المدن اليمنية منذ أشهر.

وقال ماكغولدريك إن هناك شحا في الخدمات الأساسية في تعز، فيما تعاني المستشفيات من نقص الإمدادات الطبية.

وأضاف: "في كل مكان توجهت إليه، رأيت الصدمة التي سببها النزاع للنساء والرجال والأطفال".

بدوره، زار ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جوليان هارنيس تعز، وأبلغ الصحفيين أن أوضاع النازحين في المناطق القريبة من المدينة "كارثية تماما".