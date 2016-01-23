اليمن.. الجيش الوطني يصد هجوماً للميليشيات شرق تعز

تتواصل المعارك بين المقاومة الشعبية اليمنية والمتمردين في تعز، حيث تصدت قوات الشرعية لهجوم المتمردين على أحياء ثعبات وكلابة، فيما قُتل العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح إثر استهداف التحالف مواقع لهم إلى الغرب من تعز.

فقد سقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح، وتم تدمير عربات عسكرية ومدرعات تابعة للميليشيات إثر استهداف طيران التحالف تجمعاً للميليشيات في منطقة الغيل والفاقع بمديرية الوازعية غرب تعز.

وعلى جبهة شبوة، يخوض الجيش والمقاومة معارك عنيفة بدعم من قبائل المنطقة، في محاولة لطرد المتمردين من آخر معاقلهم في مديرية بيحان.

من جانبه، أعلن الشيخ صالح الحارثي، رئيس مجلس المقاومة في بيحان، عن "تكوّن مجلس المقاومة الشعبية في وادي بيحان، وفتح معسكر لاستيعاب المقاتلين وتدريبهم لإسناد الجيش الوطني في عملية التحرير".

وفي دمت بمحافظة الضالع، دارت معارك في المرتفعات المحيطة بالمدينة، وأحكمت المقاومة بإسناد من قوات التحالف حصارها على مناطق تمركز المتمردين، وقطعت خطوط إمدادهم التي كانوا ينطلقون منها لمهاجمة قوات الشرعية واستهداف المدنيين.