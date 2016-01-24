التحالف يقصف معسكرات المتمردين في البيضاء وحجة وتعز

تباغت مقاتلات التحالف ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء، وتقصف تجمعاتها في المجمع الحكومي ومعسكر قوات الأمن الخاصة وفي جبل العريف بمديرية الطفة.

من جهتهم، قتل رجال المقاومة الشعبية في البيضاء القائد الميداني للحوثيين، علي أحمد العشة، المُكنى أبو زيد، وسبعة من مرافقيه، في كمين بمديرية ذي ناعم، استهدف عربتين عسكريتين لهم كانتا تتجهان إلى الجبهة.

وأفادت مصادر "العربية" أن المتمردين الحوثيين قاموا بشن قصف عشوائي عنيف على قرى مديرية لودر في أبين.

وشن طيران التحالف غارات على مواقع وآليات عسكرية للمتمردين في حرض وميدي بمحافظة حجة، ودمرت الضربات الصاروخية للطائرات مخازن أسلحة لميليشيات الحوثي وصالح في المنطقة.

في موازاة ذلك، تدور معارك عنيفة بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني في محيط جبل النار الاستراتيجي في محاولة لتقدم الجيش والسيطرة عليه.

وفي تعز، حيث تدور اشتباكات في بعض أحيائها، قصفت طائرات التحالف مقر اللواء 35 غرب المدينة، وهزت انفجارات عنيفة محيط المعسكر، ما خلف خسائر بشرية ومادية في صفوف المتمردين.

من ناحيتها، قامت ميليشيات الحوثي في مدينة دمت بتفجير نحو 20 منزلاً خلال ثلاثة أيام فقط. وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن حصيلة تفجير المنازل، التي فجرها الحوثيون لمناوئيهم في عموم المحافظات اليمنية منذ انقلابهم في سبتمبر 2014، وصلت إلى أكثر من 440 منزلاً.

وحمّلت المنظمة ميليشيات الحوثي وحلفاءها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعية إياها إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والكف عن تفجير المنازل، وتجنب المساس بالأعيان المدنية.