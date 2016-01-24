قال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح رفضت عقد جولة ثالثة من المفاوضات السياسية مع وفد السلطات الشرعية برعاية الأمم المتحدة.
وذكر المخلافي أن المليشيات لا تزال ترفض التزام كل ما تم الاتفاق عليه في الجولة الثانية من المشاورات التي عقدت في سويسرا منتصف ديسمبر الماضي.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن مليشيا الحوثي وصالح هي من لجأت إلى الخيار العسكري والاستمرار فيه في وقت مازالت فيه السلطات الشرعية تمد يدها للسلام.
المخلافي: ميليشيا الحوثي رفضت جولة ثالثة من المفاوضات
قال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح رفضت عقد جولة ثالثة من المفاوضات السياسية مع وفد السلطات الشرعية برعاية الأمم المتحدة.