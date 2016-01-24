اليمن.. اغتيال ضابط كبير في المنصورة

أفادت مصادر قناة "العربية" باغتيال العقيد طه الصبيحي وموظفة تعمل بالمنطقة الحرة بمدينة عدن على يد مجهولين في مديرية المنصورة.

وفارق الصبيحي الحياة في مستشفى البريهي، بعد إطلاق النار على سيارة كانت تقله والموظفة في دوار كالتكس بمديرية المنصورة.

يذكر أن الصبيحي كان مسؤولاً عن الانتشار الأمني في عدن، ويشرف على الوحدات العسكرية التي تولت حماية مطار المدينة.

وتأتي عملية الاغتيال بعد ساعات من تفجير مسلحين لإدارة شرطة محافظة لحج، شمالي عدن، وتسويته بالأرض.

تفجير مقر للشرطة في لحج

يذكر أن القوات اليمنية الشرعية استعادت في يوليو، بدعم مباشر من التحالف العربي، مدينة عدن التي سيطر الانقلابيون الحوثيون وحلفاؤهم من الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على أجزاء منها. وكانت عدن ومحيطها واحدة من 5 محافظات جنوبية استعادتها قوات الشرعية في الأشهر الماضية، وبينها محافظة لحج، حيث قام عناصر من تنظيم القاعدة، الأحد، بتفجير مقر خال للشرطة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وأوضحت المصادر أن التفجير استهدف مقرا للشرطة في مدينة الحوطة بلحج، ونتج عن "عبوة ناسفة فجرها تنظيم القاعدة عن بعد".

وأكدت أن المقر كان خاليا، وأن التفجير لم يتسبب بإصابات، مشيرة إلى أنه وقع غداة زيارة قام بها مدير الشرطة في المحافظة العقيد عادل الحليمي الذي عينه الرئيس هادي في منصبه هذا الأسبوع.