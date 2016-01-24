اليمن.. الآلاف في تعز على حافة كارثة إنسانية

حذرت منظمة اليونيسيف من كارثة إنسانية تضرب الآلاف في تعز اليمنية، فيما أكدت الأمم المتحدة أن الميليشيات تمنع المساعدات عن المناطق الخارجة على سيطرتها.

ودعا منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماك غولدريك، الميليشيات إلى السماح بوصول المساعدات إلى بعض المناطق في مدينة تعز التي تشهد معارك ويحاصرها المتمردون الحوثيون.

ماك غولدريك أكد بوضوح أنه لاحظ إدخال بعض المواد الغذائية وغاز الطهو وسلع أخرى إلى المدينة حيث تتحصن القوات الموالية للحكومة.

وبعد جولة في المدينة المحاصرة، ناشد السلطات والمجموعات العمل مع الأمم المتحدة لإقامة آلية من شأنها أن تسمح بوصول منتظم ومتواصل لهذه السلع وغيرها إلى المدينة.

وأضاف أن الوصول إلى ثلاث مناطق من المدينة الواقعة في شمال غرب البلاد كان صعبا لأشهر عدة، والأمم المتحدة تسعى إلى إنشاء آليات مع الأطراف على الأرض لضمان استمرار وصول المساعدات بلاد قيد أو شرط.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: "هناك شح في الخدمات الأساسية في تعز، فيما تعاني المستشفيات من نقص الإمدادات الطبية. في كل مكان توجهت إليه، رأيت الصدمة التي سببها النزاع للنساء والرجال والأطفال".

ويحاصر المتمردون الحوثيون، وحلفاؤهم من القوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، ثالث كبرى المدن اليمنية منذ أشهر.

برنامج الغذاء العالمي أعلن أن نحو 20 ألف أسرة لاتزال في حاجة ماسة للغذاء والضروريات للحياة، مشيرا إلى نجاحه في إدخال أغذية لـ3 آلاف أسرة.