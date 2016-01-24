اليمن.. مقتل 66 متمرداً بينهم قياديون حوثيون

أكدت مصادر ميدانية مقتل 66 عنصراً من الميليشيات الانقلابية، بينهم قياديون حوثيون، وذلك نتيجة غارات ومواجهات بمحافظات عدة.

وذكرت المصادر مقتل 47 عنصراً من الميليشيات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد جراء قصف طيران التحالف على مواقعها، ونتيجة المواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات الضباب والمسراخ والنشمة والمدينة، مشيرة إلى أنه تم تدمير مخزون أسلحة ومخزون محروقات وأطقم وعربة كاتيوشا.

كما قتل عنصران وجرح 9 آخرون من المقاومة الشعبية، إضافة إلى مقتل امرأة وجرح 17 مدنياً جراء القصف العشوائي من قبل الميليشيات. وكانت مصادر في المقاومة أفادت بأن الجيش الوطني والمقاومة نجحوا في قتل القيادي الحوثي البارز أبو تراب أثناء تطهير منطقة نجد قسيم من الميليشيات.

وفي محافظة مأرب إلى الشمال الشرقي من صنعاء، أعلنت المصادر مقتل 8 وأسر 9 آخرين من المتمردين على يد الجيش والمقاومة في منطقتي ملحة وصحاري بالقرب من منطقة الصفراء الحدودية بين مأرب والجوف.

كذلك نصبت المقاومة الشعبية كميناً استهدف تعزيزات للميليشيات الحوثية في منطقة الحيكل بمديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء وسط البلاد، أدى إلى مقتل القيادي الحوثي علي العشة وآخرين، وإحراق طقمين.

وأكدت مصادر خاصة في المقاومة الشعبية بالبيضاء أن خبير المتفجرات الخاص بجماعة الحوثي ويدعى "أبو زيد" قتل في عملية نوعية نفذتها المقاومة داخل مدينة البيضاء مركز المحافظة.