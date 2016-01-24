القوات السعودية تواصل قصف ميليشيات الحوثي على الحدود

قصفت طائرات التحالف، الأحد، مدعومة بمدفعيات القوات السعودية المشتركة، عددا من المركبات والمقار العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قرب الحدود السعودية اليمنية.

في هذه الأثناء، تواصل دوريات حرس الحدود السعودي عمليات مسح في المحافظات الحدودية الأخرى التي تحاول الميليشيات استهدافها بقذائف الهاون والكاتيوشا.

من جانبها، سيطرت المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني اليمني على منطقة نجد قسيم في المسراخ غرب مدينة تعز، بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح، في الوقت الذي تسعى فيه المقاومة والجيش للسيطرة على مديرية المسراخ.

كما قتل وجرح العشرات من الميليشيات في مواجهات جرت في منطقة الصفراء الحدودية بين مأرب والجوف. وقد تمكنت المقاومة والجيش الوطني من أسر تسعة حوثيين، وتمت السيطرة على مواقع استراتيجية في مديرية مجزر شمال مأرب.

من جهتها، شنت طائرات التحالف أيضاً غارات مكثفة على معسكرات وتجمعات الانقلابيين في البيضاء وحجة وتعز.

كذلك جرح نحو ثمانية مدنيين، بينهم أطفال، جراء قصف عشوائي للحوثيين على مدينة لودر في محافظة أبين.

إلى ذلك، استكمل الجيش الوطني تجهيزاته لبدء عملية تحرير مديريات عسيلان وبيحان والعين بمحافظة شبوة بإسناد ودعم من قوات التحالف العربي والمقاومة الشعبية، وقال قيادي في الجيش إن عملية تحرير المديريات ستبدأ خلال ساعات، وأشار إلى أن الجيش قصف مواقع تمركز الحوثيين في منطقتي السليم والصفراء، مخلفا أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات، وتدمير معدات وآليات عسكرية.