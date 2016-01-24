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ميليشيات الحوثي تصعد قصفها المدنيين في تعز

المصدر: دبي - قناة العربية
تعز
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تحتدم المعارك بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي والمخلوع في مناطق عدة في اليمن، ومن بينها محافظة تعز التي شهدت الأحد مشهدا مشابها لما شهدته الأيام الماضية من قصف مدفعي عشوائي شنته الميليشيات، استهدف أحياء سكنية ومناطق لجأ إليها مدنيون فارون من ويلات المعارك.

إلى ذلك قالت الحكومة اليمنية إن الحوثي والمخلوع صالح يرفضان عقد الجولة الثالثة من المفاوضات في سويسرا.

ولم يكن وفد المنظمات الإنسانية التابع للأمم المتحدة بحاجة لأكثر من زيارة خاطفة لمحافظة تعز، كي يكتشف حجم المأساة التي يعانيها المدنيون.

كلمات دالّة

#ميليشيات الحوثي, #اليمن, #المخلوع صالح, #تعز, #كارثة إنسانية, #حصار, #وفد الأمم المتحدة

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