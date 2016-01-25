اليمن.. اشتباكات عنيفة في الجوف وأسر 44 من الميليشيات

أفادت مصادر العربية في محافظة الجوف شمال اليمن أن 28 عنصراً من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قتلوا، كما أسر 40 آخرون في مواجهات استمرت عدة ساعات في المنطقة الصفراء شمال مديرية مجزر في محافظة الجوف.

وتتواصل المواجهات بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى في محافظتي مأرب والجوف، حيث أكدت مصادر المقاومة أن اشتباكات عنيفة تدور في منطقة الصفراء بمديرية مجزر حققت خلالها المقاومة تقدما كبيرا في اتجاه جبل عقيب غرب المنطقة. فيما أصيبت ميليشيات الحوثي وصالح بانهيار كبير بعد مقتل العشرات منهم وفرار بقية العناصر إلى المناطق الغربية.

إلى ذلك أكد قيادي في المقاومة الشعبية أن مقاتليه يواصلون تطهير المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيات بإسناد جوي من طائرات التحالف التي استهدفت تجمعات الميليشيات في هذه المنطقة بعدة غارات مخلفة عشرات القتلى في أوساطهم وتدمير بعض آلياتهم العسكرية.

كما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات على مواقع المتمردين في مديرية صرواح وجبل هيلان غرب محافظة مأرب.

وفي محافظة تعز التي تشهد أوضاعا إنسانية صعبة أكدت مصادر عسكرية أن المقاومة الشعبية والجيش الوطني يخوضان مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة الوازعية وذباب شمال منطقة باب المندب.

في حين شنت الميليشيات قصفا عشوائيا بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية على قرى مديرية جبل حبشي غرب المدينة، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكاتهم.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل استمرار رفض الانقلابيين العودة إلى طاولة الحوار وعدم الاتفاق مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتحديد موعد جديد لعقد جلسة من المفاوضات تنهي الأزمة اليمنية.