اليمن.. مقتل 69 من المتمردين الحوثيين بينهم قادة

تلقت الميليشيات الانقلابية ضربات موجعة وخسائر بشرية كبيرة على مختلف الجبهات في يوم وصفه مراقبون بـ"الأحد الدامي" لمسلحي الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح.

وأكدت مصادر ميدانية مقتل 69 من عناصر الميليشيات بينهم قيادات حوثية بارزة نتيجة غارات للتحالف ومواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأفادت مصادر في المقاومة الشعبية بمقتل نحو 30 من مسلحي الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، وإصابة العشرات منهم في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة الجوف "143 كم شمال شرقي العاصمة صنعاء".

وقالت المصادر إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين قرب منطقة الصفراء بمديرية مجزر عقب تقدم رجال الجيش والمقاومة نحو تلك المواقع لتحريرها من قبضة الحوثيين.

وبحسب المصادر، فقد استولى رجال الجيش والمقاومة على آليات وأسلحة إلى جانب دوريتين للحوثيين خلال تلك المواجهات، كما قاموا بأسر أكثر من 30 من الحوثيين وقوات صالح.

وفي محافظة تعز جنوب غربي البلاد أكدت مصادر ميدانية مقتل 16 وجرح العشرات من الحوثيين نتيجة مواجهات وغارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي في عدة جبهات.

وأشارت المصادر إلى أن 12 مدنياً جرحوا نتيجة القصف الحوثي العشوائي، كما سقط قتيلان من المقاومة وجرح 22 آخرون.

ووفقا للمصادر فقد قامت ميليشيات الحوثي بقصف قرى مديرية جبل حبشي بـ12 صاروخ كاتيوشا.

وفي محافظة البيضاء بوسط البلاد، قالت مصادر محلية إن طيران التحالف العربي شن عدة غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثي والمخلوع في منطقة "جبل رافضة" بقيفة رداع، ما أدى إلى سقوط عشرة قتلى وعشرات الجرحى من أفراد الميليشيات بينهم قيادي ميداني يدعى صدام أحمد كديمة.

وفي محافظة حجة شمال غربي اليمن، شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع للميليشيات بمنطقة الجر التابعة لمديرية عبس، ما أوقع 5 قتلى وعددا من الجرحى في صفوف الحوثيين.

أما في محافظة مأرب إلى الشمال الشرقي من صنعاء فقد أكدت المصادر مقتل 8 من عناصر الميليشيات بينهم القيادي الحوثي صالح بن طحلب المكنى "أبو فارع"، وذلك خلال مواجهات شرسة شهدتها جبهات القتال مع المقاومة والجيش الوطني بمنطقة جبل عقيب. كما أكدت المصادر أسر 17 حوثيا بينهم جرحى.