التحالف والسعودية يحبطان هجوما حدوديا لمسلحي الحوثي

أفاد مراسل "العربية" أن طيران التحالف والمدفعيات السعودية تمكنا من التصدي لعشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح حاولوا مع مركباتهم وآلياتهم دخول المنطقة الحدودية السعودية اليمنية.

ونفذت القوات السعودية المشتركة عمليات عسكرية فجر اليوم استهدفت خلالها مواقع جديدة تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح داخل الأراضي اليمنية بغية منع محاولات التسلل وإطلاق قذائف على الأراضي السعودية أثناء الليل وفجر اليوم.

وأفاد مراسل "العربية" بمنطقة جازان أن مروحيات الأباتشي السعودية قصفت مخابئ ومنصات إطلاق صواريخ ومجموعات مسلحة أثناء محاولتها التسلل للحدود السعودية أو دخول المنطقة المحظورة داخل الأراضي اليمنية قبالة السعودية.

وتشارك الطائرات بدون طيار في عمليات مسح الشريط الحدودي ورصد الميليشيات بجانب فرق المسح الأرضية من دوريات حرس الحدود الحدودي.

وقد كثفت القوات السعودية إزالة آلاف الألغام التي زرعتها الميليشيات في مناطق عدة على الحدود، بغية إحداث خسائر أثناء تحركات القوات المشتركة.