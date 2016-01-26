اليمن.. التحالف يدمر معسكرات للانقلابيين بصنعاء والجوف

أغارت طائرات التحالف العربي، بقيادة السعودية، على معسكرات ومواقع لميليشيات الحوثي والمخلوع في كل من صنعاء والجوف، فيما استمرت المواجهات بين المقاومة الشعبية والميليشيات على أكثر من جبهة في اليمن.

واستمرت المواجهات في منطقة المسراخ جنوب مدينة تعز، مع استمرار القصف العشوائي من قبل الميليشيات على حي مستشفى الجمهوري في المدينة.

مصادر عسكرية أكدت أن هناك مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين القوات المشتركة والمقاومة الشعبية من جهة، والميليشيات من جهة أخرى، على جبهتي ذباب والوازعية جنوب غربي محافظة تعز.

وفي محافظة الضالع، صدت المقاومة الشعبية هجوماً لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة يعيس على جبهة مريس.

وسقط عشرات الضحايا في هذه المواجهات، في صفوف الطرفين في المعارك التي استمرت حتى صباح اليوم.

طائرات التحالف بدورها، شنت غارات مكثفة خلال الساعات الماضية، استهدفت معسكرات ومنشآت حيوية للميليشيات في صنعاء والجوف وذمار، حيث قصفت دائرة الهندسة العسكرية شمال شرقي صنعاء ومخازن أسلحة كانت مخبأة في مبنى إدارة الأشغال العامة في ضاحية بني مطر.

كما قصف التحالف مواقع آليات عسكرية للميليشيات في جبل هران شمال مدينة ذمار.

وفي محافظة الجوف شمال صنعاء، أكدت مصادر للمقاومة أن التحالف قصف عدداً من مواقع ميليشيات الحوثي في مديريات المطمة والساقية والمصلوب، أسفرت عن مقتل10 أشخاص نتيجة استهداف منزل أحد قادة الميليشيات في مديرية المطمة.