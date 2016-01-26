اليمن.. مقتل "إيراني" كان يقاتل إلى جانب الانقلابيين

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجثة مقاتل قالوا إنه يحمل الجنسية الإيرانية كان يحارب في صفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وذكر الناشطون أن القتيل يدعى فرض احمديان ارباقي، وقد قتل، الثلاثاء، على يد رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمحافظة تعز.

ويأتي ذلك فيما قتل 46 من عناصر الميليشيات، بينهم قيادي حوثي بارز، فيما أصيب عشرات آخرين، خلال مواجهات شهدتها محافظات يمنية عدة. وفي هذا السياق، قتل 12 حوثياً كما دمرت عربة ومدرعة تابعة لهم جراء اشتباكات وقعت بينهم وبين أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في أحياء الدحي والمرور والحصب بمدينة تعز.

كذلك أكدت مصادر محلية مقتل 11 حوثياً وأحد عناصر المقاومة الشعبية، الثلاثاء، بمواجهات دارت بين الطرفين بمديرية المسراخ التابعة لمحافظة تعز. وفي محافظة الضالع وسط البلاد، قُتل سبعة مسلحين من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، خلال تجدد المواجهات مع المقاومة في منطقة "مريس" بمديرية قعطبة شمالي المحافظة وذلك إثر هجوم واسع في منطقة "يعيس" على الحدود مع مديرية دمت المجاورة، وفق المصادر. وقتل 8 حوثيين في هجوم شنته المقاومة على مواقع للميليشيات في منطقة كرش الحدودية بين تعز ولحج. وفي محافظة إب وسط اليمن، قتل القيادي الحوثي، مرتضى محمد أحمد ضيف الله مغرم، وثلاثة من مرافقيه، في مواجهات مع المقاومة الشعبية بمديرية السبرة.

وأفادت مصادر محلية بأن القيادي الحوثي قدم إلى المنطقة على رأس قوة عسكرية لاعتقال الشيخ عبده صالح المنتصر، أحد قادة المقاومة بإب، لتندلع مواجهات تمكن خلالها عناصر المقاومة من قتل القيادي ومرافقيه.

بدورها، أعلنت مصادر محلية بمحافظة إب عن مقتل أحد مسلحي ميليشيات الحوثي وصالح خلال مواجهات بين المقاومة والجيش الوطني من جهة، والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى، بنقيل الخشبة الحدودية بين محافظتي إب والضالع. وفي محافظة حجة شمال غربي البلاد، أكدت مصادر ميدانية مقتل عنصرين من المتمردين في وادي خذلان بمديرية مستبأ على يد مقاومة إقليم تهامة. وفي محافظة الحديدة غرب البلاد، فقد قتل عنصر من مسلحي الميليشيات الانقلابية على يد مقاومة إقليم تهامة جوار محطة 17 يوليو بالمدينة.

